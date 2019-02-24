Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Beşiktaş: 1 - Türk Hava Yolları: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, İrem Çor, Havlickova, Funda Bilgi, Su Zent, Duygu Arslan)

Setler: 26-24, 17-25, 18-25, 22-25

Süre:111 dakika (31, 26, 26, 28)



İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.