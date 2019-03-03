Voleybol: Toplu sonuç - Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlandı. Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Efeler Ligi



Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-2 Maliye Piyango-Arkas Spor: 0-3

- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta: 3-1 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1 Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş: 1-3 Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-0



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