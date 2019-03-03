Voleybol: Toplu sonuç
- Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı03 Mart 2019 Pazar 20:29
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Efeler Ligi
Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-2
Maliye Piyango-Arkas Spor: 0-3
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta: 3-1
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3
Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş: 1-3
Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-0
YORUM YAZ