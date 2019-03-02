Voleybol: Toplu sonuç
Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç yapıldı02 Mart 2019 Cumartesi 20:17
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Efeler Ligi
Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor: 0-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 2-3
İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Halkbank-Nilüfer Belediyespor: 2-3
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