Voleybol: Toplu sonuç Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç yapıldı



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı. Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Efeler Ligi

Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor: 0-3 Galatasaray-Fenerbahçe: 2-3 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Halkbank-Nilüfer Belediyespor: 2-3



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