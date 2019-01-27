Voleybol: Toplu sonuç - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı. Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-3 Halkbank-Çanakkale Belediyespor: 1-3 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları: 3-0 Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-2 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 0-3



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