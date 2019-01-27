Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı27 Ocak 2019 Pazar 20:56
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-3
Halkbank-Çanakkale Belediyespor: 1-3
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-2
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
YORUM YAZ