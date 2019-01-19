Voleybol: Toplu sonuç - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2, Efeler Ligi'nde ise 5 maç oynandı



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı. İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

- Efeler Ligi Halkbank-Galatasaray: 3-0 Jeopark Kula Belediyesi-İnegöl Belediyespor: 1-3 Maliye Piyango-Fenerbahçe: 3-2 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor: 3-0 Tokat Belediye Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0











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