Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2, Efeler Ligi'nde ise 5 maç oynandı19 Ocak 2019 Cumartesi 22:47
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1
- Efeler Ligi
Halkbank-Galatasaray: 3-0
Jeopark Kula Belediyesi-İnegöl Belediyespor: 1-3
Maliye Piyango-Fenerbahçe: 3-2
Arkas Spor-Arhavi Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0
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