  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Voleybol söyleşileri sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:03:57 -
Voleybol söyleşileri sona erdi

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin, antrenörlerle video konferans yoluyla yaptığı söyleşiler sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guidetti ve teknik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online yapılan söyleşilerin 9'uncusunda sorulara cevap verdi.

Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörlerin iletişimini geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımını artırmayı hedefleyen söyleşilerde "Blok Defans Teknik ve Taktiği", "Voleybolda Atletik Performans Antrenörünün Rolü", "Pas ve pasör", "Servis ve Servis Karşılama Teknik ve Taktiği", "Voleybolda antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalı, nasıl ve ne zaman yapılmalı?" ve "Takım içinde önemli ve önemli olmayan kurallar" konuları ele alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı