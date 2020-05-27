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Spor

Voleybol söyleşileri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:59:54 -
Voleybol söyleşileri devam ediyor

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla antrenörlerle buluşmaya devam ediyor.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guidetti ve teknik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online yapılan söyleşilerin 8'incisine katıldı.

Söyleşide, "Blok Defans Teknik ve Taktiği" konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörlerin iletişimini geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımını artırmayı hedefleyen söyleşiler sürecek.


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