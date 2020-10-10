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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- Beşiktaş: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:46:42 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Beşiktaş: Derin Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Göknur Silen, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe)

Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Merve Dalbeler Aslan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner)

Setler: 13-25, 11-25, 16-25

Süre: 22, 22, 23 (67 dakika)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

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