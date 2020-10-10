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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:10:57 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, İklimya Demir, Gözde Turan, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen, Nazlı Polat)

VakıfBank: Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Gizem Güner, Selin Adalı)

Setler: 9-25, 10-25, 10-25

Süre: 55 dakika (18, 19, 18)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.


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