Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Ada Germen, Aslı Kalaç, Nursevil Gökbudak (Merve Dalbeler, Özgenur Çetiner)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Hackley, Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı)
Setler: 20-25, 23-25, 15-25
Süre: 76 dakika (24, 28, 24)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.