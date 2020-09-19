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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları: 0 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:37:14 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Ada Germen, Aslı Kalaç, Nursevil Gökbudak (Merve Dalbeler, Özgenur Çetiner)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Hackley, Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı)

Setler: 20-25, 23-25, 15-25

Süre: 76 dakika (24, 28, 24)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.


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