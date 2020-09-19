  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:07:16 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Wilhite, Buse Ünal, Johnson, Maglio, Yasemin Yıldırım (Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Buse Kayacan)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Sinem Yıldız, Seda Aslanyürek, Ezgi Dilik (Erçe Kasapoğlu, Gökçe Akkaya, Deniz Hakyemez, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün)

Setler: 25-16, 25-21, 25-14

Süre: 82 dakika (25, 31, 26)


BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri
Gündem

Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri

Yurt dışında kök verip Türkiye’deki aile yapısının damarlarına zehir enjekte eden gleeden.com adlı bir ahlaksızlık platformunun daha olduğu ..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı