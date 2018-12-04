Voleybol: Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
- Zhejiang: 0 - VakıfBank: 304 Aralık 2018 Salı 16:26
ANKARA (AA) - VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Çin'in Zhejiang takımını 3-0 yendi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın son şampiyonu VakıfBank, ev sahibi ülkeden Zhejiang'a karşı oynadığı maçı, 25-20, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
VakıfBank, A grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 09.00'da Fransız ekibi Volero Le Cannet ile karşılaşacak.
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