  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist korsanlığa karşı Gazze duvarlarından sanatlı haykırış! Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti! Şehir ve insanlıktan sonra sağlık sistemi de çöktü Fenerbahçeli Ümit Özat lafı dolandırmadı: 'Rüyasında bile göremez... Hemen gönderilmeli...' Taş kağıt makas oyununda sürekli kazanmanın sebebi bulundu: Stratejiyle çöküyor! Bakın ne işe yarıyor Nihayet net bir yanıt... Parmak çıtlatmak zararlı mı? 60 yıllık çalışma gerçeği gözler önüne serdi Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti!

Marmara Denizi'nde beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken yeni tahminde bulundu. Bektaş, "gerilme bölünmesi" ve "fay sürünmesi" mekanizmalarına işaret etti.

#1
Foto - Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti!

Marmara Denizi'nde beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir analiz geldi. Bölgedeki dev levha hareketinin neden sürekli 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretmediğini açıklayan Bektaş; "gerilme bölünmesi" ve "fay sürünmesi" mekanizmalarına işaret etti

#2
Foto - Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti!

İstanbul ve çevresinde beklenen büyük sarsıntıya dair tartışmalar sürerken, Yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nin sismik mekaniğine dair önemli bir değerlendirmede bulundu. Bektaş’a göre, Marmara Denizi altındaki Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), enerjiyi tek bir kerede boşaltmak yerine belirli "emniyet supapları" aracılığıyla paylaştırıyor.

#3
Foto - Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti!

Sismik fren: Gerilme bölünmesi (Strain Partitioning) Pek çok uzman 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklerken, Bektaş bu gerilimin neden devasa bir kırılmaya dönüşmediğini "Strain Partitioning" kavramıyla açıklıyor. Marmara’da sismik enerji tek bir ana fay hattında hapsolmak yerine, bölgedeki kollar arasında paylaştırılıyor. Bu yük paylaşımı, gerilimi parçalayarak deprem riskini sismik bir fren gibi sınırlıyor. Sistemin ikinci büyük koruyucusu ise fayın sessizce kayması anlamına gelen "Fault Creep" mekanizması. Bektaş, fayın aniden kırılmak yerine "sürünerek" kaydığını, bu sayede enerjinin birikmek yerine adeta "taksitlendirildiğini" belirtiyor. Bektaş'a göre 1935, 1963 ve son olarak 2025 yılında yaşanan 6 ve üzeri büyüklükteki depremler, bu parçalı enerji tahliyesinin en somut kanıtları.

#4
Foto - Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti!

Risk tamamen ortadan kalkmasa da, bu iki mekanik yapının İstanbul için yıkıcılığı azaltan doğal bir bariyer olduğunu vurgulayan Bektaş, Marmara’nın kendi iç dinamiğiyle enerjiyi daha küçük parçalara böldüğünü ifade ediyor. Bu durum, sismik boşluklarda biriken korkutucu enerjinin tahmin edilenden farklı bir şekilde tahliye edilme ihtimalini güçlendiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...
Teknoloji

Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...

ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer silahı ALYA, son test çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı.
İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler
Dünya

İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler

Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını duyuran İran'dan, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenm..
Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?
Gündem

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor...
İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu
Dünya

İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu

İran'da yüzlerce kişinin mal varlığına el konuldu. Tahran savcılığı, yaptığı açıklamayla "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla ..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı
Gündem

Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı

Ukrayna ile insansız deniz araçları konusunda uzun zamandır görüşen Yunanistan, protokollerin yapılması aşamasında şok bir şartla karşılaştı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23