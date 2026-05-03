Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti!

Sismik fren: Gerilme bölünmesi (Strain Partitioning) Pek çok uzman 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklerken, Bektaş bu gerilimin neden devasa bir kırılmaya dönüşmediğini "Strain Partitioning" kavramıyla açıklıyor. Marmara’da sismik enerji tek bir ana fay hattında hapsolmak yerine, bölgedeki kollar arasında paylaştırılıyor. Bu yük paylaşımı, gerilimi parçalayarak deprem riskini sismik bir fren gibi sınırlıyor. Sistemin ikinci büyük koruyucusu ise fayın sessizce kayması anlamına gelen "Fault Creep" mekanizması. Bektaş, fayın aniden kırılmak yerine "sürünerek" kaydığını, bu sayede enerjinin birikmek yerine adeta "taksitlendirildiğini" belirtiyor. Bektaş'a göre 1935, 1963 ve son olarak 2025 yılında yaşanan 6 ve üzeri büyüklükteki depremler, bu parçalı enerji tahliyesinin en somut kanıtları.