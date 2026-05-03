Geri Sayım Başladı: iPhone Kullanıcılarını Heyecanlandıran Güncelleme!

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni güncellemesi iOS 26.5 için geri sayıma geçti. Şirketin paylaştığı bilgilere göre sürümün Mayıs ayı içinde yayınlanması kesinleşirken, çıkış tarihi için gözler ay ortasına çevrilmiş durumda.

Mayıs ortası işaret ediliyor

Apple’ın önceki yıllardaki benzer güncellemelerine bakıldığında, “.5” ile biten ara sürümlerin genellikle Mayıs ayının ikinci haftasında kullanıma sunulduğu görülüyor. Bu nedenle iOS 26.5’in de 11 Mayıs civarı ya da en geç 18 Mayıs haftasında yayınlanması bekleniyor. Şirket resmi olarak net bir gün açıklamasa da, geçmiş takvim bu konuda güçlü ipuçları veriyor.

Kullanıcı deneyimine odaklanan yenilikler

Yeni sürümle birlikte özellikle günlük kullanımda fark yaratacak bazı özellikler öne çıkıyor. Apple Maps tarafında yapılan geliştirmeler sayesinde kullanıcılar, önceki aramalarına ve popüler lokasyonlara göre öneriler alabilecek. Bu da uygulamanın daha “kişisel” bir deneyim sunmasını sağlayacak.

Mesajlaşma tarafında ise önemli bir adım atılıyor. RCS messaging için uçtan uca şifreleme desteğinin test edildiği belirtiliyor. Bu özelliğin kararlı sürümle birlikte gelmesi halinde, mesaj güvenliği önemli ölçüde artacak.

Yeni tasarım dokunuşları ve aksesuar iyileştirmeleri

26.5 ile birlikte yeni bir Pride temalı duvar kağıdının da kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bunun yanı sıra, özellikle Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad gibi aksesuarları kullananlar için daha pratik bir kullanım deneyimi sağlayacak küçük ama etkili değişiklikler yapılacak.

Avrupa’ya özel düzenlemeler

Avrupa Birliği kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir yenilik de güncellemede yer alıyor. Üçüncü parti aksesuarların “Canlı Etkinlikler” özelliğiyle daha entegre çalışabilmesine imkan tanınacak. Bu da özellikle farklı cihaz ve aksesuarları birlikte kullananlar için ciddi bir kolaylık anlamına geliyor.

Performans ve kararlılık da unutulmadı

Her büyük güncellemede olduğu gibi iOS 26.5’te de sistem genelinde hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri bulunuyor. Apple, bu sürümle birlikte cihazlar arası uyumu artırmayı ve kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni özelliklerin yanı sıra, güncellemenin genel performans katkısı da merak konusu. iPhone kullanıcıları şimdi tek bir sorunun cevabını bekliyor: Bu sürüm gerçekten beklentileri karşılayacak mı?