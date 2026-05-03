Nihayet net bir yanıt... Parmak çıtlatmak zararlı mı? 60 yıllık çalışma gerçeği gözler önüne serdi
Hepimizin her zaman yaptığı parmak çıtlatmakla ilgili o sis perdesi aralandı artık...
Parmaklarınızı çıtlatma alışkanlığı, yıllardır "kireçlenmeye yol açar mı?" sorusuyla hem tıp dünyasının hem de günlük hayatın en çok merak edilen konularından biri olmuştur. Halk arasında eklem kireçlenmesine neden olduğu veya eklemlere zarar verdiği düşünülen bu hareket, uzun yıllar boyunca bir şehir efsanesi olarak tartışıldı. Ancak doktorlar ve araştırmacılar, 60 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları bu konuya nihayet net bir yanıt verdiler.
Eklemlerden gelen o meşhur "çıt" sesinin ardındaki sırrı ve bu alışkanlığın vücudunuza olan gerçek etkilerini keşfetmeye hazır mısınız? İşte parmak çıtlatma ile ilgili bilim dünyasının vardığı o son nokta ve merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medyada yayılan bir video, bu bilgiyi çürütürken parmak ve eklemlerde duyulan çıtlama sesinin gerçek nedenini de ortaya koydu.
Videoda, MR makinesinde bir eklemin çıtlatıldığında ne olduğu gösterilirken, eklemleriniz arasında kayganlaştırıcıya benzer bir madde bulunduğu ve buna Sinovyal sıvı denildiği söyleniyor.
Bu sıvı çoğunlukla karbondioksit olmak üzere çözünmüş gazlar içeriyor. Parmağınızı çekerek basınç değişikliği yarattığınızda bu gazlar kabarcıklara dönüşür ve ardından bu kabarcıklar kısmen çökerek hepimizin bildiği o sese neden olur.
Parmak eklemlerinizi tekrar çıtlatmadan önce kalan baloncukların erimesi için yaklaşık 20 dakika beklemeniz gerekir. Bu, hızla ayağa kalktığınızda duyduğunuz çıtlama sesinden farklıdır. Bu ses büyük ihtimalle tendonların kemiklerin üzerinden kayarken kopmasından kaynaklanıyor.
Peki parmak çıtlatma alışkanlığı güvenli midir? Donald Unger, bunun kendisinde artrit oluşturup oluşturmayacağını öğrenmek için 60 yıl boyunca bir elindeki kemikleri sürekli çıtlatan bir doktordu. Ancak bu kadar uzun zaman sonra bile artrit gelişmedi ve bu diğer çalışmalar tarafından da doğrulandı.
Yani parmaklarınızı çıtlatmak size zarar vermiyor gibi görünüyor, sadece bu sesten rahatsız olan insanlara psikolojik bir rahatsız veriyor.
Parmak eklemlerinizi çıtlatmak oldukça zararsız olsa da, yanlış veya çok sık yapılırsa, her şeyde olduğu gibi, potansiyel olarak hasara neden olabilir.
