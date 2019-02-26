Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - CSM Bükreş: 1 - Fenerbahçe Opet: 3



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya ekibi CSM Bükreş'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Başkent Bükreş'teki Polivalenta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-11, 21-25, 25-19 ve 25-14'lük setlerle 3-1 kazandı. Oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 16 puanla grubu lider kapatan Fenerbahçe Opet, adını çeyrek finale yazdırdı.

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