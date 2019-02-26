Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
- VakıfBank: 3 - BEZIERS: 026 Şubat 2019 Salı 21:19
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Vitor Goncalves (Portekiz)
VakıfBank: Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)
BEZIERS: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Ohman (Once, Ungeror, Lautric, Martin, Lopez, Edalman)
Setler:25-10, 25-18, 25-16
Süre: 61 dakika (17, 24, 20)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'ı 3-0 yendi.
Gruptaki 6. maçını da kazanan VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
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