Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - VakıfBank: 3 - BEZIERS: 0



Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Vitor Goncalves (Portekiz) VakıfBank: Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu) BEZIERS: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Ohman (Once, Ungeror, Lautric, Martin, Lopez, Edalman) Setler:25-10, 25-18, 25-16 Süre: 61 dakika (17, 24, 20)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'ı 3-0 yendi. Gruptaki 6. maçını da kazanan VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükseldi.



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