Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Dinamo Kazan: 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Milan Raikovic (Hırvatistan) Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Krsmanovic) Dinamo Kazan: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva (Ulanova, Pasynkova, Mikyskova) Setler: 25-21, 25-18, 25-17 Süre:68 dakika (23, 22, 23)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-0 yendi. Gruptaki 6. maçını da kazanan turuncu-beyazlı ekip, lider olarak çeyrek finale yükseldi.



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