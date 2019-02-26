Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Dinamo Kazan: 026 Şubat 2019 Salı 20:27
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Milan Raikovic (Hırvatistan)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Krsmanovic)
Dinamo Kazan: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva (Ulanova, Pasynkova, Mikyskova)
Setler: 25-21, 25-18, 25-17
Süre:68 dakika (23, 22, 23)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-0 yendi.
Gruptaki 6. maçını da kazanan turuncu-beyazlı ekip, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
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