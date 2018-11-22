Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
- VakıfBank: 3 - Allianz MTV: 122 Kasım 2018 Perşembe 21:55
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes, Robinson (Gizem Örge, Melis Gürkaynak, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)
Allianz MTV: Poll, Tapp, Rivers, Wilhite, McCage, Bugg (Koskelo, Sandor, Kastner, Van Daelen, Schaefer)
Setler: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17
Süre: 98 dakika (22, 28, 25, 23)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci hafta maçında VakıfBank, sahasında Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-1 yendi.
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