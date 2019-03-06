Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - GEN-I Volley: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi



Salon: Mimar Sinan Hakemler: Mirka Jankovic (Sırbistan), Florin Dimachi (Romanya) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineriy Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Ceyda Demirhan) GEN-I Volley: Kovacic, Peric, Velikonja, Grudina, Scuka, Lipicer (Zampedri, Zbicajnik, Lucas, Ferlinc)

Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19 Süre: 102 (22, 28, 27,25) AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Eşleşmenin ilk maçını da Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



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