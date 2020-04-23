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Spor

Voleybol Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

2020-04-23 10:56:24 -
Voleybol Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü tüm dünya çocuklarına hediye etmiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimiz olan çocuklara adanmıştır. Atatürk'ün milletimize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

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