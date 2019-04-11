Voleybol: Efeler Ligi play-off yarı final - Galatasaray: 0 - Arkas Spor: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye) Arkas Spor: Mustafa Koç, Radke, Taht, Matic, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert) Setler: 18-25, 18-25, 21-25 Süre: 83 dakika (31, 25, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 15 Nisan Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.

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