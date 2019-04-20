Voleybol: Efeler Ligi play-off
- Galatasaray: 3 - Halkbank: 0- Sarı-kırmızılı ekip, 3-4'üncülük serisinde 1-0 öne geçti20 Nisan 2019 Cumartesi 17:05
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener
Galatasaray: Antonov, Duff, Venno, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)
Halkbank: Sket, Furkan Aydın, Luburic, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi)
Setler: 25-22, 27-25, 25-22
Süre: 93 dakika (28, 36, 29)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off turu 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray, Halkbank’ı 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 24 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Galatasaray, ikinci maçı da kazanırsa ligi 3. sırada tamamlamış olacak. Halkbank'ın galibiyeti halinde seri üçüncü ve son maça taşınacak.
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