Voleybol: Efeler Ligi play-off - Galatasaray: 3 - Halkbank: 0- Sarı-kırmızılı ekip, 3-4'üncülük serisinde 1-0 öne geçti



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener Galatasaray: Antonov, Duff, Venno, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök) Halkbank: Sket, Furkan Aydın, Luburic, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi) Setler: 25-22, 27-25, 25-22 Süre: 93 dakika (28, 36, 29)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off turu 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray, Halkbank’ı 3-0 yenerek 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 24 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Galatasaray, ikinci maçı da kazanırsa ligi 3. sırada tamamlamış olacak. Halkbank'ın galibiyeti halinde seri üçüncü ve son maça taşınacak.

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