  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deliller arasında zorlu mesai En ufak ipucunu bile gözden kaçırmıyorlar Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Meğer en sevdiği spor oymuş: Tansiyonu dengede tutuyor! Kalbi güçlendiriyor Dursun Özbek ve Okan Buruk, 'dipte' aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı Tüm Türkiye’yi şoke eden aile kavgası! Ünlü kahve markasının patronuyla babası arasında “FETÖ” ve “deli raporu” savaşı Likya Yolu’nun şakayıkları büyülüyor! Koparmanın cezası 699 bin TL Beşiktaş'ta sezon istikrarsız ve kupasız geçti: Kulüp, son 5 yılda 4 başkan gördü Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Ünlü yıldızla anlaşma tamam!
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada maalesef yerini alıyor...

#1
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

Yanlış beslenme sonucu tıkanan damarlar kalp krizine davetiye çıkarırken, bazı besinler "doğal damar açıcı" görevi görüyor. İşte damar sertliğini önleyen ve kalp krizini önleyen o liste…

#2
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı, vücudumuzun otobanı sayılan damarlarımızın temiz ve esnek kalmasında saklı. Zamanla yanlış beslenme, stres ve hareketsizlik nedeniyle damarlarda biriken plaklar, kan akışını zorlaştırarak kalp krizine yol açabiliyor. Ancak doğa, bize bu konuda en güçlü silahlarını sunuyor.

#3
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

Bilimsel araştırmalar, bazı besinlerin kolesterolü dengeleyerek damar iç çeperini temizlediğini ortaya koyuyor. İşte "kalp dostu" beslenmenin başrol oyuncuları ve damarları temizleyen o mucizevi gıdalar... 1. Doğal Süpürge: Sarımsak ve Soğan Sarımsak, içeriğindeki "alisin" maddesi sayesinde damar sertleşmesini (ateroskleroz) önleyen en güçlü doğal antibiyotiktir. Düzenli tüketimi, damar çeperlerindeki kireçlenmeyi azaltarak kanın daha rahat akmasını sağlar.

#4
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

2. Damarların Koruyucu Kalkanı: Zeytinyağı Akdeniz tipi beslenmenin temel taşı olan zeytinyağı, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) dengeler. Damar esnekliğini koruyarak yüksek tansiyon riskini minimize eder.

#5
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

3. Omega-3 Deposu: Ceviz ve Yağlı Balıklar Ceviz, damar yatağını iyileştiren bitkisel yağ asitleri bakımından zengindir. Haftada iki gün tüketilen somon veya sardalya gibi yağlı balıklar ise damarlardaki iltihaplanmayı kurutarak pıhtı oluşumunu engeller.

#6
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

4. Kalbin En Sevdiği Meyve: Nar Antioksidan kapasitesi en yüksek meyvelerden biri olan nar, damar hücrelerini hasara karşı korur. Nar suyu, damar tıkanıklığına neden olan plak birikimini azaltmada klinik olarak kanıtlanmış etkilere sahiptir.

#7
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

5. Kan Akışını Hızlandıran Ispanak ve Yeşil Yapraklılar Nitrat bakımından zengin yeşil yapraklı sebzeler, damarların genişlemesine yardımcı olur. Bu da kan basıncını düşürerek kalbin üzerindeki yükü hafifletir.

#8
Foto - Damarları fazla fazla açan besin listesi: Genç yaştaki kalp krizini önlüyor! Rahatsızlıklar geçiyor...

6. Keten Tohumu Keten tohumu, modern tıpta "fonksiyonel gıda" olarak kabul edilen ve özellikle kalp-damar sağlığı üzerindeki çok yönlü etkileriyle bilinen bir besindir. Bilimsel çalışmalar, özellikle öğütülmüş keten tohumu tüketiminin sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) tansiyon üzerinde kayda değer düşüşler yarattığını göstermektedir. Bu etkisiyle, hipertansiyona bağlı kalp krizi ve felç riskini azaltır. Önemli Not Kalp ve damar rahatsızlığı olan kişilerin bu besinleri tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışması ve mevcut tedavilerini aksatmaması önerilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, et..
TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı
Gündem

TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucunun, kedi ve köpek sahiplerinin Anneler Günü’nü kutlarken kendisini de "patili annesi" olarak tanımlaması t..
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Emeklile..
Bölgede tansiyon yükseliyor! İran'dan "düşürdük" açıklaması
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! İran'dan "düşürdük" açıklaması

İran ordusu, ülkenin güneybatısında “düşmana” ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğun..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23