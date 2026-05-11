  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlaç sayesinde 13 kişiyi kurtardı: Annem sayesinde hayatta kaldık! Türkiye’ye kafa tutan Hindistan, belasını buldu! Başbakan, ertelemeleri için resmen yalvardı Deliller arasında zorlu mesai En ufak ipucunu bile gözden kaçırmıyorlar Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Meğer en sevdiği spor oymuş: Tansiyonu dengede tutuyor! Kalbi güçlendiriyor Dursun Özbek ve Okan Buruk, 'dipte' aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı Tüm Türkiye’yi şoke eden aile kavgası! Ünlü kahve markasının patronuyla babası arasında “FETÖ” ve “deli raporu” savaşı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Pembe kanatlı şölen! Flamingolar lagünleri açık hava müzesine çevirdi
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pembe kanatlı şölen! Flamingolar lagünleri açık hava müzesine çevirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde lagünler ve sığ kıyılar flamingoların gelişiyle renkli görüntülere sahne oldu.

#1
Foto - Pembe kanatlı şölen! Flamingolar lagünleri açık hava müzesine çevirdi

Balıkesir Ayvalık kıyıları bu günlerde flamingoların zarif görüntüsüyle bambaşka bir görünüme kavuştu.

#2
Foto - Pembe kanatlı şölen! Flamingolar lagünleri açık hava müzesine çevirdi

Balıkesir'in turizm merkezi Ayvalık, son günlerde sulak alanlarını mesken tutan flamingolarla renkli görüntülere sahne oluyor. İlçenin temiz sularında ve besin değeri yüksek lagünlerinde konaklayan binlerce flamingo, adeta suyun üzerinde zarif bir dans sergiliyor. Doğanın sunduğu bu estetik manzara, Ayvalık'ın saklı kalmış doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkarırken, bölgenin ekolojik zenginliğini de gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Pembe kanatlı şölen! Flamingolar lagünleri açık hava müzesine çevirdi

Her adımda doğanın huzurunu hissettiren Ayvalık kıyılarında, flamingoları izlemek bölge halkı ve ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyime dönüşmüş durumda. Suyun üstünde asil duruşlarıyla süzülen bu kuşlar, sadece bir görsel ziyafet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki çevre bilincinin artmasına da katkı sağlıyor.

#4
Foto - Pembe kanatlı şölen! Flamingolar lagünleri açık hava müzesine çevirdi

Doğa fotoğrafçıları, lagünlerin bu pembe misafirlerini en doğal halleriyle kaydedebilmek için saatlerce kıyıda bekleyerek en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor.

#5
Foto - Pembe kanatlı şölen! Flamingolar lagünleri açık hava müzesine çevirdi

İlçenin biyolojik çeşitliliğinin en önemli sembollerinden biri haline gelen flamingolar, Ayvalık'ın ekoturizm potansiyelini de güçlendiriyor. Kuş gözlemcileri, sağlıklı bir ekosistemin göstergesi olan bu zarif canlıların korunmasının, bölge geleceği için kritik önem taşıdığını vurguluyor. Ayvalık'ta her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen doğa, flamingoların bu büyüleyici varlığıyla ruhu dinlendiren bir açık hava müzesi atmosferi sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!
Gündem

Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bartın’ın Amasra ilçesinde 33 kişinin 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasın..
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel'in Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa k..
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!
Gündem

Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Uzay Kuvvetleri aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini belirtere..
CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
Gündem

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da gözdeleri arasında bulunan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ortaya atı..
Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!
Sosyal Medya

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

İtalya'nın Milano kentinde eğitimini sürdüren bir genç kız, modern Avrupa'nın göbeğinde Orta Çağ karanlığını aratmayan bir ayrımcılığa maruz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23