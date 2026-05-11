Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Diyet de en az sıcaklık kadar etkilidir. Yaz aylarında sofralarımız değişir; yüksek proteinli besinlerin tüketimindeki artış, ürik asit üretimini artırır ve idrarı daha asidik hâle getirir. Bir de çilek, ıspanak, fındık ve çikolata gibi oksalat açısından zengin yiyecekler vardır ki yazın bunlara olan ilgi de artar. Karpuz ya da domates tüketsek bile bu kimyasal yükü dengelemek için gerçek anlamda su içmek şarttır. Yani yaz taşları bir "kader" değil; farkında olmadan alınan onlarca küçük kararın sonucudur. Kısacası hastalarımıza önerim; idrar miktarlarını ve rengini takip ederek bol su tüketmeleri, özellikle böbrek taşı öyküleri varsa da düzenli olarak üroloji hekimi kontrolünde olmalarıdır.