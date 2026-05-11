  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deliller arasında zorlu mesai En ufak ipucunu bile gözden kaçırmıyorlar Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Meğer en sevdiği spor oymuş: Tansiyonu dengede tutuyor! Kalbi güçlendiriyor Dursun Özbek ve Okan Buruk, 'dipte' aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı Tüm Türkiye’yi şoke eden aile kavgası! Ünlü kahve markasının patronuyla babası arasında “FETÖ” ve “deli raporu” savaşı Likya Yolu’nun şakayıkları büyülüyor! Koparmanın cezası 699 bin TL Beşiktaş'ta sezon istikrarsız ve kupasız geçti: Kulüp, son 5 yılda 4 başkan gördü Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Ünlü yıldızla anlaşma tamam!
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Yazın böbrek taşı riski artıyor uyarısında bulunan uzmanlar büyük tehlikeye dikkat çekti.

#1
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Yaz sıcaklarıyla birlikte acil servislerde "böbrek taşı" mesaisi başlıyor. Sıvı kaybının idrar kimyasını bozarak taş oluşumunu nasıl tetiklediğini anlatan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, hayati bir uyarıda bulundu: "Vücudun tehlike sinyali idrar renginde saklı." Peki, çay ve kahve içmek böbrek taşı riskini artırır mı? Günde kaç litre su içilmeli? İşte böbreklerinizi koruyacak 'limon sarısı' formülü...

#2
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda, vücudun susuz kaldığında bir "tuzlu su deneyi" gibi nasıl taş üretmeye başladığını çarpıcı bir örnekle özetledi.

#3
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Böbreklerin sessiz çığlığını okumanın yolunun idrar renginden geçtiğini belirten Danacıoğlu; doğru bilinen yanlışları, diyet hatalarını ve taş riskini bitirecek pratik yöntemleri anlattı.

#4
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Yaz aylarında vücudun susuz kalması, idrarın kimyasal bileşimini nasıl değiştiriyor? İdrar yoğunluğunun artması, böbrek taşı oluşum sürecini tam olarak nasıl tetikliyor?

#5
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Belki de hiç düşünmemişsinizdir ama böbrekleriniz her gün sessiz sedasız inanılmaz bir denge kurar. Vücuttaki fazla tuzları, atık ürünleri ve mineralleri süzerek dışarı atar; ancak bunu yaparken yeterince suya ihtiyaç duyar. Su azaldığında bu denge bozulmaya başlar ve işte o zaman bir taş hastasının hikâyesi başlar.

#6
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Susuz kaldığınızda böbrekler, bazı hormonların etkisiyle kendini korumaya alır; suyu vücutta tutabilmek için idrarı giderek daha fazla konsantre etmeye çalışır. İdrar hacmi azalır; ancak kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi maddeler aynı miktarda atılmaya devam eder, fakat çok daha az su içinde. Bir bardak suya iki kaşık tuz döktüğünüzü düşünün; tuz çözünmez ve dibe çöker. Böbrekte olan da tam olarak budur. Tıbbın "süpersatürasyon" dediği bu durum, kristallerin oluşmaya başladığı noktadır.

#7
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Normal şartlarda idrar; sitrat ve magnezyum gibi doğal koruyucular içerir. Bunlar, kristallerin birbirine yapışmasını engeller. Ancak susuz kalmak, yani dehidrasyon, bu koruyucuların dengesini de bozar. Üstelik idrarın asitliği de değişir; asidik idrarda ürik asit taşları, daha alkali idrarda ise kalsiyum fosfat taşları kolayca büyür. Sonuçta susuz kalmak, tek bir soruna yol açmaz; böbrekteki birçok dengeyi aynı anda bozarak taş oluşumuna zemin hazırlar.

#8
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

İstatistiksel olarak yaz aylarında böbrek taşı şikâyetiyle hastaneye başvurularda neden ciddi bir artış yaşanıyor? Sadece sıcaklık mı, yoksa yaz diyetindeki değişimler de bu "taş dökme" vakalarında rol oynuyor mu?

#9
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Yaz geldiğinde böbrek taşı şikâyetiyle hastaneye başvurular belirgin şekilde artar. Temmuz ve ağustos ayları, bu anlamda yılın en yoğun dönemleridir. Ancak bunun tek sorumlusu yalnızca sıcak hava değildir.

#10
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Sıcaklık artışı ve yoğun terlemeyle yaşanan sıvı kaybı, böbrek taşı oluşumunda kesinlikle önemli rol oynar.

#11
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Kavurucu bir günde vücut, saatte yarım litreye kadar sıvıyı terleme yoluyla kaybedebilir. Bu kayıp yeterince karşılanmadığında idrar koyulaşır ve taş yapıcı maddeler birikir. Ne yazık ki ülkemiz, son yıllarda görülen küresel ısınmayla birlikte böbrek taşının daha sık görüldüğü endemik coğrafi bölgelerden biri hâline gelmiştir.

#12
Foto - Ağrıyla kıvranan hastalar: Yazın böbrek taşı riski artıyor! Üroloji uzmanı açıkladı!

Diyet de en az sıcaklık kadar etkilidir. Yaz aylarında sofralarımız değişir; yüksek proteinli besinlerin tüketimindeki artış, ürik asit üretimini artırır ve idrarı daha asidik hâle getirir. Bir de çilek, ıspanak, fındık ve çikolata gibi oksalat açısından zengin yiyecekler vardır ki yazın bunlara olan ilgi de artar. Karpuz ya da domates tüketsek bile bu kimyasal yükü dengelemek için gerçek anlamda su içmek şarttır. Yani yaz taşları bir "kader" değil; farkında olmadan alınan onlarca küçük kararın sonucudur. Kısacası hastalarımıza önerim; idrar miktarlarını ve rengini takip ederek bol su tüketmeleri, özellikle böbrek taşı öyküleri varsa da düzenli olarak üroloji hekimi kontrolünde olmalarıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, et..
TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı
Gündem

TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucunun, kedi ve köpek sahiplerinin Anneler Günü’nü kutlarken kendisini de "patili annesi" olarak tanımlaması t..
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Emeklile..
Bölgede tansiyon yükseliyor! İran'dan "düşürdük" açıklaması
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! İran'dan "düşürdük" açıklaması

İran ordusu, ülkenin güneybatısında “düşmana” ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğun..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23