SON DAKİKA
Dünya İran'dan çarpıcı cevap! "Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyoruz"
İran'dan çarpıcı cevap! "Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyoruz"

İran'dan çarpıcı cevap! "Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyoruz"

İran, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine kapıyı kapattı. Tahran yönetimi, Washington’ın önerisini “teslimiyet” olarak değerlendirirken, karşılığında tazminat, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması gibi ağır talepler öne sürdü.

İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslarda tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi, Washington’ın sunduğu son teklifi kabul etmediğini açık biçimde ortaya koyarken, karşı masaya çok daha sert ve kapsamlı talepler koydu.

İran tarafı, ABD’nin önerisini bir uzlaşma zemini değil, doğrudan dayatma olarak gördüğünü ifade etti. Bu nedenle teklifin reddedildiği, bunun yerine İran’ın kendi şartlarını içeren yeni bir çerçeve sunduğu belirtildi.

İran basını, Tahran yönetiminin ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre; ABD’nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine "ABD’den İran’a savaş tazminatı ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi" talebinde bulundu. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise, İran’ın yanıtında ABD’yi "Deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya" çağırdığı aktarıldı.

"İran’da hiç kimse Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetiminin yanıtını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump’ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran’da hiç kimse Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran’a karşı sürekli yeniliyor" açıklamasında bulundu.

Trump, İran’ın yanıtını beğenmediğini açıklamıştı
İran, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine verdiği yanıtı Pakistan üzerinden ABD’ye iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran’ın yanıtını incelediğini belirterek, "İran’ın sözde ‘temsilcilerinden’ gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Netanyahu'dan dünyayı ateşe atacak çıkış! "İran ile savaş bitmedi" diyerek nükleer tesislerin imhasını istedi!
Trump'tan İran açıklaması! "Kabul edilemez"
Bölgede tansiyon yükseliyor! İran'dan "düşürdük" açıklaması
Ibrahim

Allah Teala bir toplumu yok etmek isterse başına beceriksiz yöneticiler getirir ve onlar vermiş oldukları yanlış kararlar ile toplumlarını çöküşe götürürler işte ABD ve Avrupa da olan bu gerisi teferruat. Bundan dünya ehli ahir zaman Müslümanları da nasibini alacak. Gazze’deki katliamı seyreden yardım çığlıklarına 3 maymunu oynayanlar bunun bedelini ödeyecekler. Zalimler için yaşasın cehennem.
