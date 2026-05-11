Adını 'Karagül'den alıyor: Halfeti'de karagül hasadı başladı! Türkiye'ye turistler akın akın geliyor
Adını 'Karagül'den alıyor: Halfeti’de karagül hasadı başladı! Türkiye'ye turistler akın akın geliyor

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen ve dizilere konu olan Karagül yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor...

Dünyada yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen ve eşsiz rengiyle dikkat çeken karagüllerde hasat dönemi başladı.

Dünyada yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen ve eşsiz rengiyle dikkat çeken karagüllerde hasat dönemi başladı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Halfeti karagülleri, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Dünyada yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen ve eşsiz rengiyle dikkat çeken karagüllerde hasat dönemi başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Halfeti karagülleri, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Foto - Adını 'Karagül'den alıyor: Halfeti’de karagül hasadı başladı! Türkiye'ye turistler akın akın geliyor

Kendine özgü koyu rengi ve mistik görüntüsüyle ün salan karagüller, Halfeti'nin iklimi, toprak yapısı ve Fırat Nehri'nin sağladığı özel koşullar sayesinde yetişebiliyor. İlk açtığında koyu kırmızı tonlarında görülen güller, zamanla siyaha yakın bir renge bürünerek "karagül" adını alıyor.

Foto - Adını 'Karagül'den alıyor: Halfeti’de karagül hasadı başladı! Türkiye'ye turistler akın akın geliyor

Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti'de karagül sezonunun başlamasıyla birlikte ilçede turizm hareketliliğinin de arttığı gözlemlendi. Diziler konu olan ve baştı krem ve Kolonyası meşhur olan karagül ürünler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

+90 (553) 313 94 23