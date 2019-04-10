Voleybol: Efeler Ligi play-off
- Tokat Belediye Plevne: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 010 Nisan 2019 Çarşamba 20:00
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Deniz Demir Güvenç
Tokat Belediye Plevne: Firkal, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Kadir Cin (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Metin Toy, Gökhan Gökgöz)
Setler: 25-23, 25-23, 25-22
Süre: 90 dakika (30, 31, 29)
TOKAT (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Tokat Belediye Plevne, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.
YORUM YAZ