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Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0- Çeyrek final serisinde 2-0 öne geçen Arkas Spor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:49
Voleybol: Efeler Ligi play-off


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Yılmaz Duman

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Lagumdzija (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Julius, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik)

Setler: 25-17, 32-30, 25-23

Süre: 92 dakika (24, 35, 33)


İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 11 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:49
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