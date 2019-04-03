Voleybol: Efeler Ligi play-off
- Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0- Çeyrek final serisinde 2-0 öne geçen Arkas Spor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu03 Nisan 2019 Çarşamba 20:49
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Yılmaz Duman
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Lagumdzija (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Julius, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik)
Setler: 25-17, 32-30, 25-23
Süre: 92 dakika (24, 35, 33)
İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 11 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
YORUM YAZ