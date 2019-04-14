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Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

14 Nisan 2019 Pazar 17:58
Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Hüseyin Baykal, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Fırat Kartal, Andric, Kathbart, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Nazım Berk Özbek, Muhammed Ertuğrul)

İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Efe Er, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, (Burak Hazırol)

Setler: 20-25, 25-16, 25-16, 25-17

Süre: 91 dakika (27, 21, 21, 22)


İZMİR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 2. devre son gün maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Baraj etabında mücadele eden İkbal Afyon Belediye Yüntaş ile Jeopark Kula Belediyespor'un ligden düşmesi daha önceki müsabakalarda kesinleşmişti.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 17:58
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