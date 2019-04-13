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Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı

- İnegöl Belediyespor: 0 - Arhavi Belediyespor: 3

13 Nisan 2019 Cumartesi 18:17
Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Efe Er, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol)

Arhavi Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Orçun Ergun, Murat Karakaya, Murat Palavar, Danilov, Marinkov, (Mehmet Özbek, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek)

Setler: 19-25, 17-25, 13-25

Süre: 72 dakika (28, 21, 23)

İZMİR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 2. devre ikinci gün maçında Arhavi Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Son 2 sıradaki takımın lige veda edeceği baraj etabında 36,3 puana sahip İnegöl Belediyespor lider durumda bulunurken, 31,7 puana sahip Arhavi Belediyespor ikinci, 30,2 puanlı İkbal Afyon Belediye Yüntaş üçüncü ve 5,3 puanlı Jeopark Kula Belediyespor son sırada yer alıyor.

Jeopark Kula Belediyespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği baraj etabında ikinci devre, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 18:17
  1. Baraj Etabı
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  3. Voleybol

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