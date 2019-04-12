Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı - Arhavi Belediyespor: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 2



Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi Hakemler: Ozan Sarıkaya ,Yılmaz Duman Arhavi Belediyespor: Orçun Ergun, Murat Karakaya, Murat Palavar, Danilov, Marinkov, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Fatih Cihan) İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan,Caner Çiçekoğlu, Stankovic (Hüseyin Baykal, Kathbart, Beytullah Hatipoğlu, Berk Nazım Özbek, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan)

Setler: 25-16, 24-26, 23-25, 25-23, 15-13 Süre: 139 dakika (28, 30, 30, 30, 21)

İZMİR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 2. devre ilk gün maçında Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti. Son 2 sıradaki takımın lige veda edeceği baraj etabında 36,3 puana sahip İnegöl Belediyespor lider durumda bulunurken, 28,7 puana sahip Arhavi Belediyespor ikinci, 27,2 puanlı İkbal Afyon Belediye Yüntaş üçüncü ve 5,3 puanlı Jeopark Kula Belediyespor son sırada yer alıyor. Jeopark Kula Belediyespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği baraj etabında ikinci devre, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.



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