Voleybol: Efeler Ligi - Maliye Piyango: 0 - Arkas Spor: 3



Salon: TVF Başkent Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Halil İbrahim Yücel) Arkas Spor: Bravo, Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija (Burak Mert, Caner Ergül, Burak Çevik, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Muhammed Kaya) Setler: 12-25, 21-25, 14-25 Süre: 69 dakika (21, 27, 21)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.

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