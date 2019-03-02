Voleybol: Efeler Ligi - İnegöl Belediyespor: 3 - Ziraat Bankası: 1



Salon: İnegöl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)

Ziraat Bankası: Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi (Volkan Done, Selim Demir, Ümit Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18

Süre: 129 dakika (34, 36, 35, 24)

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

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