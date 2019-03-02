Voleybol: Efeler Ligi - Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç Galatasaray: Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Duff (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye, Muzaffer Yönet) Fenerbahçe:Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver) Setler: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16 Süre: 157 dakika (29, 29, 34, 39, 26)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yendi. Sarı-lacivertli takım ligde 11. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 6. kez yenildi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Venno ve Duff'un etkili mücadelesiyle ilk seti 25-21 kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Selçuk Keskin'in iyi yönlendirmeleriyle ikinci seti de 25-17 aldı ve 2-0 öne geçti. Maçta ücüncü sete etkili başlayan Fenerbahçe, Oliva'nın sert smaçlarıyla rakibinin oyunu bozdu ve seti 25-20 kazanarak, skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette teknik molayı 12-7 önde geçen Galatasaray'ın daha sonra yaptığı basit hataları iyi değerlendiren Fenerbahçe, seti 26-24 aldı ve durumu 2-2 yaptı. Fenerbahçe, çekişmeli geçen tie-break setini de 16-14 kazanarak, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.



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