Voleybol: Efeler Ligi
- İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Maliye Piyango: 220 Şubat 2019 Çarşamba 19:49
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt, Ebru Ayata
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Nazım Berk Özbek)
Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Aslan Eksi)
Setler: 22-25, 25-21,19-25, 25-19,15-12
Süre: 141 dakika (28, 28, 29, 29, 27)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.
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