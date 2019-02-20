Voleybol: Efeler Ligi - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Maliye Piyango: 2



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Ebru Ayata İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Nazım Berk Özbek) Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Aslan Eksi) Setler: 22-25, 25-21,19-25, 25-19,15-12 Süre: 141 dakika (28, 28, 29, 29, 27)



AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.