Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliler için geri sayım başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram hazırlıklarını ve alışverişlerini vakitlice yapabilmeleri için müjdeyi verdi. Ramazan Bayramı'ndaki 4 bin liralık tutarın Kurban Bayramı'nda da aynen korunacağını belirten Işıkhan, ödemelerin bayram telaşı başlamadan tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Bakan, teknik çalışmaların Mayıs ayının üçüncü haftasını işaret ettiğini belirtti.

Ödemeler 18-22 Mayıs haftasında yapılacak

Kurban Bayramı'nın bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle bürokraside mesai hızlandırıldı. Yapılan planlamalar doğrultusunda, ikramiyelerin 18-22 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların tahsis numaralarına göre kademeli olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Böylece emekliler, bayram gelmeden ikramiyelerine kavuşmuş olacak.

Kimler ikramiye alabilecek?

İkramiye düzenlemesi sadece emeklileri değil, geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor. Bu kapsamda ödeme alacak kesimler şöyle sıralanıyor:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin tamamı.

emeklilerinin tamamı. Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri.

Yaşlılık aylığı alan vatandaşlar.

Şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller.

Hak sahipleri, kendi pay ve hisseleri oranında ikramiye ödemesinden faydalanabilecekler. Cüzdanlar bayramdan önce doluyor, hazırlıklar şimdiden başlasın!