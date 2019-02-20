Voleybol: Efeler Ligi
Galatasaray: 3 - Arhavi Belediyespor: 120 Şubat 2019 Çarşamba 15:45
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Muzaffer Yönet)
Arhavi Belediyespor: Orçun Ergün, Marinkov, Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic, Fatih Cihan (Murat Karakaya, Caner Özturna, Hamdi Erkan)
Setler: 25-18, 28-26, 23-25, 25-17
Süre:109 dakika (25, 31, 30, 23)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.
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