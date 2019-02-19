Voleybol: Efeler Ligi - Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Arkas Spor: 3



Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo) Arkas Spor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Burak Çevik) Setler: 14-25, 12-25, 15-25 Süre: 63 dakika (20, 20, 23)





ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, Ankara'da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

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