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Voleybol: Efeler Ligi

- Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Arkas Spor: 3

19 Şubat 2019 Salı 18:54
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)

Arkas Spor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Setler: 14-25, 12-25, 15-25

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, Ankara'da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:54
  1. Arkas Spor
  2. Efeler Ligi
  3. Jeopark Kula Belediyespor
  4. Voleybol

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