Voleybol: Efeler Ligi - Maliye Piyango: 3 - Arhavi Belediyespor: 1



Salon: TVF Başkent Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Wendt, Kolev (Deniz İvgen, Seganov, Halil İbrahim Yücel) Arhavi Belediyespor: Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan) Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-20 Süre: 113 dakika (27, 29, 30, 27)



ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Maliye Piyango, konuk ettiği Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.



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