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Voleybol: Efeler Ligi

- İnegöl Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3

22 Ocak 2019 Salı 19:52
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: İnegöl

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Cepeda, Marshall, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)

Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver, Roland, Justin, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)

Setler: 19-25, 21-25, 18-25

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Galatasaray, İnegöl Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:52
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