Voleybol: Efeler Ligi
- Arkas Spor: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 022 Ocak 2019 Salı 19:30
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Fatih Fırat Kartal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu, Muhammed Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Nazım Berk Özbek)
Setler: 25-16, 25-18, 25-18
Süre: 74 dakika (24, 25, 25)
İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Arkas Spor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
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