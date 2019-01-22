Voleybol: Efeler Ligi - Arkas Spor: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0



Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu Arkas Spor: Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert) İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Fatih Fırat Kartal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu, Muhammed Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Nazım Berk Özbek) Setler: 25-16, 25-18, 25-18 Süre: 74 dakika (24, 25, 25)

İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Arkas Spor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.





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