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Voleybol: Efeler Ligi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Ziraat Bankası: 1

20 Ocak 2019 Pazar 16:24
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic (Enes Atlı, Volkan Döne, Selim Demir, Cafer Kirkit, Saber Kazemi)

Setler: 25-22, 21-25, 25-23, 25-20

Süre: 119 dakika (29, 31, 30, 29)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi 14. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:24
  1. İstabul Büyükşehir Belediyespor
  2. Voleybol
  3. ziraat bankası

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