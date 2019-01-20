Voleybol: Efeler Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Ziraat Bankası: 1



Salon: Hidayet Türkoğlu Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz) Ziraat Bankası: Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic (Enes Atlı, Volkan Döne, Selim Demir, Cafer Kirkit, Saber Kazemi) Setler: 25-22, 21-25, 25-23, 25-20

Süre: 119 dakika (29, 31, 30, 29)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi 14. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

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