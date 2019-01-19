Voleybol: Efeler Ligi - Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 2



Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar Maliye Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Kolev, Osman Çagat Durmaz (Deniz Ivgen, Seganov, Sabit Karaağaç, Murat Tokgöz, Görkem Sertel) Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Ahmet Karataş) Setler: 18-25, 25-19, 25-19, 16-25, 21-19 Süre: 135 dakika (28, 24, 30, 25, 28)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 14. hafta maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.



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