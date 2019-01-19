Voleybol: Efeler Ligi
- Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 219 Ocak 2019 Cumartesi 21:54
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar
Maliye Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Kolev, Osman Çagat Durmaz (Deniz Ivgen, Seganov, Sabit Karaağaç, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)
Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Ahmet Karataş)
Setler: 18-25, 25-19, 25-19, 16-25, 21-19
Süre: 135 dakika (28, 24, 30, 25, 28)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 14. hafta maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
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