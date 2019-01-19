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Voleybol: Efeler Ligi

- Jeopark Kula Belediyespor: 1 - İnegöl Belediyespor: 3

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:35
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Marshall, Cansın Çınar (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkant Hızarcı, Efe Er, Cüneyt Dağcı, Mustafa Susam)

Setler: 10-25, 14-25, 25-23, 23-25)

Süre: 107 dakika (23, 22, 31, 31)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında İnegöl Belediyespor, başkentte oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 18:35
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