Voleybol: Efeler Ligi - Tokat Belediye Plevne: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0

Salon: Ali Yücel Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu) İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu) Setler: 25-21, 29-27, 27-25

Süre: 87 dakika (26, 32, 29)



TOKAT (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.



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