Voleybol: Efeler Ligi
- Tokat Belediye Plevne: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 019 Ocak 2019 Cumartesi 17:26
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)
Setler: 25-21, 29-27, 27-25
Süre: 87 dakika (26, 32, 29)
TOKAT (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
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