Voleybol: Efeler Ligi - Halkbank: 3 - Galatasaray: 0



Salon: TVF Başkent Hakemler: Nurper Özbar, Erhan Alparslan Halkbank: Kayhan Kemal, Baranowicz, Burutay Subaşı, Samet Faik Güneş, Luburic, Sket (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam) Galatasaray: Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Muzaffer Yönet, Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Ufuk Minici, Emin Gök) Setler: 25-18, 25-22, 25-16 Süre: 72 dakika (23, 28, 21)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında lider Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.



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