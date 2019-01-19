Voleybol: Efeler Ligi
- Halkbank: 3 - Galatasaray: 019 Ocak 2019 Cumartesi 15:27
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nurper Özbar, Erhan Alparslan
Halkbank: Kayhan Kemal, Baranowicz, Burutay Subaşı, Samet Faik Güneş, Luburic, Sket (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam)
Galatasaray: Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Muzaffer Yönet, Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Ufuk Minici, Emin Gök)
Setler: 25-18, 25-22, 25-16
Süre: 72 dakika (23, 28, 21)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında lider Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
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