Voleybol: Efeler Ligi
- İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İnegöl Belediyespor: 012 Ocak 2019 Cumartesi 19:21
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt, İbrahim Ünal
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Hüseyin Baykal, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Muhammed Ertuğrul, Tunç Ayhan, Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)
İnegöl Belediyespor: Marshall, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Hüseyin Koç, Cüneyt Dağcı (Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar, Efe Er, Burak Hazırol, Berkay Bayraktar)
Setler: 25-19, 25-21, 25-23
Süre: 88 dakika (25, 29, 34)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 13. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.
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