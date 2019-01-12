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Voleybol: Efeler Ligi

- İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:21
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, İbrahim Ünal

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Hüseyin Baykal, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Muhammed Ertuğrul, Tunç Ayhan, Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)

İnegöl Belediyespor: Marshall, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Hüseyin Koç, Cüneyt Dağcı (Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar, Efe Er, Burak Hazırol, Berkay Bayraktar)

Setler: 25-19, 25-21, 25-23

Süre: 88 dakika (25, 29, 34)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 13. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:21
  1. Efeler Ligi
  2. ikbal afyon belediye yüntaş
  3. İnegöl Belediyespor
  4. Voleybol

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