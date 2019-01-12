0553 313 94 23

Voleybol: Efeler Ligi

Arhavi Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:35
Voleybol: Efeler Ligi

Salon : Arhavi

Hakemler: Burhan İlhan, Deniz Güvenç Demir

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Iereshchenko, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Orçun Ergün, Hilmi Kaan Çiçek)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Baturalp Burak Güngör, Murat Yenipazar, Metin Toy, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Erdem Sonat)

Setler: 25-21, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10

Süre: 154 dakika (29, 30, 33, 28, 34)


ARTVİN (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:35
  1. Arhavi Belediyespor
  2. Artvin
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Voleybol: Efeler Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine çıkacağız"
    1. "Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine..
    2. SP'li gençler, vatandaşlara bez torba..
    3. Paris'te sarı yeleklilere müdahale
    4. Ramallah’ta “Yüzyılın Anlaşması”..
    5. AK Parti Sinop ilçe belediye başkan..
    6. Mahalle tahliye edildi! Valilikten..
    7. HSK'nın ihraç ettiği 2 hakim FETÖ'den..
    8. Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı
    9. Voleybol: Efeler Ligi
    10. Simav Çayı taştı, Bigadiç’te ekili..
    11. Manisa merkezli operasyonda 19..
    12. Beytüşşebap'ta, hasta kadın için..
    13. 2020 yılında göklerde! Dünyanın en..
    14. Yaralılara ulaşamayan ambulansa..
    15. "Kökler" sergisi Fuat Sezgin anısına..
    16. İki hakim FETÖ'den tutuklandı
    17. Brüksel'de sığınmacılara destek..
    18. Cezaevinde damadını ziyaret eden..
    19. Zarar büyük! Fenerbahçe, mağazalarını..
    20. Bayramiç Barajı'nda zirai ilaç atığı..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi